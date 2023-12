Stiri pe aceeasi tema

- Ioana a transmis un mesaj prin intermediul camerei de AntenaPLAY. Iubita lui Marius a avut o reacție dupa ce a primit mai multe scrisori de la susținatori. Fata a dat de ințeles ca susținatorii i-au reproșat ca s-au simțit jigniți.

- A avut loc o desparțire și o impacare in casa Mireasa! Ioana și Marius au avut o discuție intensa, in urma careia au ajuns la mai multe concluzii. Inițial, cei doi au decis sa puna punct relației, insa mai apoi s-au razgandit cu privire la aceasta decizie! Iata de la ce a pornit totul!

- Tensiuni in casa Mireasa! Dupa ce a purtat o discuție aprinsa cu iubita lui, Ioana, Marius a incalcat regulamentul emisiunii. Concurentul s-a enervat atat de tare ca nu a mai ținut cont de nimic. A ieșit pe porțile casei și a spus ca iși dorește sa plece acasa.

- Alex din sezonul 8 Mireasa a primit acuzații grave din partea fostei iubite. In emisia live de Mireasa de pe 21 noiembrie 2023 telespctatatorii au ascultat declarațiile „halucinante” ale tinerei.

- In ediția de astazi a emisiunii Mireasa, mamele din casa au fost provocate sa caute și sa gaseasca cutia in care se afla Inelul Soacrei. Dupa indelungi cautari, doamna Mirela a fost cea care a reușit sa gaseasca bijuteria. Ulterior, aceasta i-a oferit-o Ioanei.

- Ioana a fost ingrijorata pentru ca nu a mai primit o veste din partea familiei, dupa ce s-a declarat intr-un cuplu cu Marius. Așteptarea a luat sfarșit, iar doamna Veronica a intrat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

- Ediția din aceasta seara, 26 octombrie 2023, a emisiunii Mireasa a adus multe momente frumoase in casa. Ei bine, Ioana și Marius s-au ținut de mana in emisiune și au parut foarte apropiați unul de celalalt. Formeaza cei doi concurenți cel mai nou cuplu din casa?

- Ediția emisiunii Mireasa din aceasta seara a inceput cu cateva declarații controversate. Ioana și Marius au avut o discuție despre cariera lui, iar concurenta a fost șocata de nivelul de studii pe care il are și de trecutul sau controversat. Marius a activat in mai multe domenii, iar in ultima perioada…