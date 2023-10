Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac este foarte suparat din cauza necazurilor prin care trece protejata sa, Simona Halep. Miliardarul a spus ce ar fi facut daca era in locul Simonei Halep și cineva ii fura toata munca și ii distrugea viața. Ion Tiriac, noi informatii despre Simona Halep Ion Țiriac este sigur de corectitudinea…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa, Alina a izbucnit in lacrimi. Concurenta, ajunsa parca la capatul puterilor, a spus tot ce avea pe suflet. Tanara susține ca nu reușește sa iși gaseasca locul in aceasta competiție.

- Lucrarile a patru artiști romani, absolvenți ai Facultații de Arte și Design din Timișoara, și a trei artiști americani, absolvenți ai School of Visual Arts – Computer Arts Department din New York, sunt prezentate publicului new-yorkez in cadrul unei expoziții internaționale de grup, “Layers of Reality”,…

- Bogdana din sezonul 8 Mireasa a venit la show-ul matrimonial dornica sa gaseasca un barbat pentru sufletul sau. Tanara are o poveste de viața cu un puternic impact emoțional, insa susține ca trecutul a facut-o puternica.

- In anul 2014, Cristina Scuccia devenea cunoscuta drept calugarița care a caștigat Vocea Italiei. De atunci, viața acesteia a luat o alta intorsatura. Odata cu trecerea anilor, concurenta a renunțat la calugarie. Ce s-a intamplat cu concurenta? Cum s-a schimbat viața concurentei? Au trecut mai bine de…

- Bucurie mare in familia celor doi foști concurenți de la Mireasa! Radu și Amalia au devenit parinți pentru prima data, iar cei doi traiesc cea mai frumoasa zi din viața lor. Amalia a postat pe rețelele de socializare prima fotografie cu micuța ei și a transmis un mesaj emoționant.

- Hatice și Mihai au implinit 5 luni de cand au anunțat ca formeaza un cuplu. Cei doi concurenți sunt mai fericiți ca niciodata și nu au ezitat sa impartașeasca acest moment cu fanii, care i-au susținut pe durata intregii competiții.

- Obiectele straine, cum ar fi bucați de mancare sau alte obiecte mici, pot bloca caile respiratorii, punand in pericol viața unei persoane. Cand o persoana se ineaca cu astfel de obiecte, Manevra Heimlich poate fi aplicata pentru a determina eliminarea obiectului strain. Este considerata una dintre cele…