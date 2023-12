Stiri pe aceeasi tema

- In ediția Mireasa din 13 decembrie 2023, doamna Nadia a afirmat ca Adrian a discutat pe Tiktok despre Sergiu. Simona Gherghe a facut apel la telespectatori sa trimita inregistrarea și totul a fost difuzat in emisiunea de joi, 14.12.

- Dezvaluiri controversate in emisiunea Mireasa! Mama Ioanei i-a transmis un mesaj disperat, dupa ce a gasit imagini cu Marius, pe un site cu escorte. Concurentul a fost vazut in ipostaze intime, iar acum femeia spera ca fiica ei sa nu se casatoreasca cu el. Iata ce decizie a luat Ioana!

- Madi și Sergiu au radiat de fericire la Roma, dupa ce concurentul de la Mireasa a luat o decizie importanta in viața lui. Sergiu a ales sa-și ceara iubita in casatorie intr-un mod special, iar acest lucru a fost știut doar de el și nu a vrut sa-l dezvaluie la nimeni.

- In timp ce Izabela a ramas in București, impreuna cu fiica ei și a lui Blaze, Jessica Ilinca, fostul concurent a plecat recent in Dubai, acolo unde se afla și in prezent. Fosta concurenta spune ca a vrut sa ii mai acorde o șansa, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre ei, dar nu mai este dispusa…

- Madi și Sergiu au citit mesajele fanilor lor, iar concurentul a fost șocat cand a aflat un lucru delicat despre partenera sa. Aceasta a povestit in timpul emisiunii o intamplare cu fostul iubit, pe care ar fi vrut sa o țina ascunsa de toata lumea.

- Iubirea nu cunoaște limite. Liviu s-a ales cu amenda in casa Mireasa. Concurentul nu a mai ținut cont de nimic și a decis sa interacționeze cu iubita lui, Ioana, in timp ce ușile erau inchise. De ce a luat tanarul o astfel de decizie.

- Liviu a avut parte de o surpriza neașteptata la Neatza cu Razvan și Dani. Concurentul de la Mireasa s-a reintalnit cu femeia pe care o iubește, dupa ce au fost nevoiți sa stea desparțiți. Bogdana a venit in platoul emisiunii, dupa ce telespectatorii au eliminat-o din concurs.

- Doamna Anina și-a expus parerile fața de interacțiunile lui Robert cu fetele din casa (Bia și Alina). Mama concurentului Mireasa a precizat ca fiul ei este foarte tanar și nu a mai locuit cu o fata pana acum. Mama tanarului crede ca fiul ei nu e pregatit pentru insuratoare.