Stiri pe aceeasi tema

- Nu anticipam riscuri la adresa țarilor aliate, dar semnalele sunt ca Federația Rusa va continua acest asalt pe trei direcții strategice, in jurul Kievului, in est și in sud, a declarat vineri Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO.

- Ucraina și Rusia au inregistrat progrese semnificative in ceea ce privește un plan preliminar de pace in 15 puncte, inclusiv incetarea focului și retragerea trupelor ruse, daca Kievul este de acord sa-și reduca efectivele armate, conform publicației americane Financial Times. Potrivit acesteia, acordul…

- Politologul Andrei Taranu a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, despre amenintarile Federatiei Ruse la adresa Romaniei, ca in acest moment ”este greu de crezut ca Federatia Rusa, pe care o vedem impotmolita in Ucraina, ar avea puterea reala de a face vreun gest impotriva Romaniei…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat intr-un interviu pentru TVR, in condițiile in care maratonul diplomatic de o saptamana in care s-a incercat temperarea poziției Federației Ruse in raport cu Ucraina s-a terminat cu un eșec la Viena, ca, din punct de