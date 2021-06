Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, afirma ca obligarea de catre Belarus a unui avion civil sa aterizeze fortat este un gest care “poate fi introdus in categoria pirateriei la nivel de stat”. “Aceasta aterizare fortata a unui avion civil, cu pasageri civili, de catre Belarus a pus in…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a condamnat, luni, deturnarea avionului Ryanair de regimul din Belarus. Mircea Geoana spune ca acest lucru este iacceptabil si poate fi incadrat in categoria „pirateriei la nivel de stat”. El a mai spus ca Alianta Nord-Atlantica face apel la Belarus pentru…

- Adjunctul Secretarului General al NATO, Mircea Geoana, a afirmat, luni, ca aterizarea fortata de saptamana trecuta a avionului civil in Belarus poate fi introdusa in categoria "pirateriei la nivel de stat", facand apel totodata la eliberarea "imediata" a lui Roman Protasevici si a Sofiei Sapega. "Consiliul…

- Adjunctul Secretarului General al NATO, Mircea Geoana, a afirmat, luni, ca aterizarea fortata de saptamana trecuta a avionului civil in Belarus poate fi introdusa in categoria "pirateriei la nivel de stat", facand apel totodata la eliberarea "imediata" a lui Roman Protasevici si a Sofiei Sapega.…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a condamnat, luni, deturnarea avionului Ryanair de regimul din Belarus, despre care spune ca se poate incadra la categoria „piraterie la nivel de stat”. Geoana spune ca Alianța Nord-Atlantica face apel la Belarus pentru eliberarea jurnalistului Roman…

- Ministrii de Externe din statele membre G7 au condamnat joi, „cu cea mai mare fermitate”, arestarea jurnalistului Roman Protasevici si a partenerei sale Sofia Sapega si au cerut „eliberarea imediata si neconditionata” a acestora, precum si a celorlalti jurnalisti si detinuti politici din Belarus, relateaza…

- Liderii europeni au aprobat luni seara impunerea de noi sancțiuni impotriva Belarusului, caruia ii cer eliberarea imediata a activistului Roman Protasevici și a prietenei acestuia, Sofia Sapega, arestați duminica in urma deturnarii la Minsk, sub un fals pretext, a avionului in care

- Joe Biden, presedintele Statelor Unite, a condamnat luni deturnarea avionului in care se afla Roman Protasevici si arestarea acestuia, cerand eliberarea imediata a opozantului din Belarus, conform AFP.