- Nici bine nu a inceput anul și Andrei Banuța & NOSFE ne-au luat prin surprindere. Cei doi lanseaza vineri, 14 ianuarie, „Pe Limba Ta”, o piesa care cu siguranța te va face sa dansezi de la primul play, dar mai ales, care te va duce cu gandul mai departe decat ți-ai fi imaginat. Fericit pana... View…

- Dupa colaborarea cu Kristiyana și Adrian Minune pentru „Loverboy” iata ca Laura Bruma revine in atenția fanilor ei cu o noua creație muzicala, alaturi de Balkanika Records și Any1&ParkPlaceProduction. Melodia pe care Laura Bruma o lanseaza azi se numește “In dreapta ta”, la care a filmat și un videoclip…

- Jolie a lansat videoclipul piesei “Zarurile” la sfarsitul lunii noiembre si are succes cu ea, caci are multi urmaritori care o apreciaza. Pentru aceasta piesa pustoaica model si dansatoare, a facut si un videoclip extrem de interesant pe care il puteti urmari in continuare. Andreea Ionela Roata cu nume…

- Adrian Minune face o surpriza muzicala fanilor sai la final de 2021. Solistul lanseaza impreuna cu Balkanika Records și Any1&ParkPlaceProduction videoclipul piesei “Adio”, ultima melodie pe anul acesta și prima dintr-un șir lung de colaborari despre care veți auzi in 2022, cu siguranța. Ultima surpriza…

- Cantautoarea NAVI incheie anul cu o lansare-surpriza: un duet cu Cezar Habeanu, artistul care și-a petrecut ultimii ani cladind o cariera ca muzician de strada in Dublin și acum a revenit in Romania. “Sweet Escape”, noua lor piesa, este la o intersecție de stiluri și de stari, fiind o balada pop-rock-R’n’B…

- Dupa colaborarea cu Mattyas din luna mai, Park Place revine in atenția fanilor sai cu o noua productie muzicala marca Sprint Music. Park Place lanseaza azi „Evelina”, o piesa la care a colaborat cu Andy Robert (Any1) si pentru care a filmat un videoclip pe masura. Pentru „Evelina”, muzica a fost facuta…

- Iata ca printre lansarile toamnei avem și o piesa noua, fresh, direct de la Londra, in spaniola, de la o romanca. “Quedate Aqui” de la o artista din Romania, Aura B. care a filmat și un videoclip pe masura despre care va invitam sa aflați mai multe in continuare chiar de la interpreta. “Noua mea melodie…