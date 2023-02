Stiri pe aceeasi tema

- Filmul lui Mircea Bravo intitulat „Mirciulica” a avut un mare succes in cinematografe, iar acum se bucura de faima și pe Netflix. La o zi de la lansarea pe platforma, filmul a ajuns locul 1 in Romania.

- Dupa „Teambuilding“ și „Nunți, botezuri și inmormantari“, inca o producție autohtona este difuzata de platforma de streaming și este deja locul 1 la filme, in Romania. „Mirciulica“ este filmul de debut al lui Mircea Bravo, care joaca și rolul principal in poveste. Filmul a fost lansat in cinematografe…

- Dupa „Teambuilding“ și „Mirciulica“, inca o producție autohtona este difuzata de platforma de streaming și este deja locul 1 la filme, in Romania. Filmul „Nunți, botezuri și inmormantari“ este o comedie pentru marele public, dar, totodata, o producție care nu face rabat de la calitate și bun gust. Pelicula…

- Criza energetica ar putea lua amploare, pe fondul unor ierni mai aspre. In contextul in care China și-a redeschis economia, cererea pentru energie pe piețele internaționale va crește, la fel și prețurile. Romania ar putea fi insa ferita de turbulențe, cred experții consulați de „Adevarul”.

- Regizorul Tudor Giurgiu, presedintele Festivalului International de Film Transilvania, este de parere ca succesul "Teambuilding", filmul romanesc cu cele mai mari incasari la box office-ul romanesc, reprezinta "un moment istoric" prin faptul ca "dupa aproape 30 de ani, un film romanesc face 1 milion…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat, duminica, pe Facebook, un mesaj in care explica de ce nu face afirmații cu privire la Teambuilding, filmul care a imparțit mediul online in doua, dupa ce in producția romaneasca s-au folosit zeci de injuraturi și replici vulgare. „S-a ras la Teambuilding.…

- Romania va intra in zona de libera circulație din Europa, in cursul anului viitor, daca in acest demers autoritațile de la București vor decide decuplarea țarii noastre de Bulgaria, a explicat, pentru „Adevarul”, chestorul Marian Tutilescu, fostul șef al Departamentului Schengen din MAI.

- Jenna Ortega, actrița care interpreteaza rolul rebelei Wednesday Addams, spune, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul“, ca iși respecta enorm personajul, mai ales pentru faptul ca scoate in evidența originea latino-americana, exact ca a ei. Actrița americana o descrie pe Wednesday, protagonista…