- Guvernul condus de Ludovic Orban a aprobat in sedinta desfdasurata in aceasta dupa-amiaza numirea Lilianei Onet pe functia de prefect de Timis. Aceasta era deja subprefect, dar a promovat in functie dupa demisia Evei Andreas. The post Liliana Onet este noul prefect de Timis appeared first on deBanat.ro…

- Sub atenta supraveghere a fostului premier Sorin Grindeanu, actualmente “apolitic”, la PSD Timis s-au stabilit, a doua zi de Craciun, noii lideri ai filialei. Astfel, dupa Alfred Simonis care a preluat deja functia de presedinte, Eugen Dogariu a fost “uns” presedinte executiv, in timp ce functia de…

- Guvernul a numit-o pe Luminița Maricica Coșa (ALDE) in funcția de subprefect de Bacau. Coșa se intoarce in Prefectura la circa trei luni dupa ce a fost demisa odata cu ieșirea ALDE din alianța cu PSD. Maricica Coșa a fost consilier județean din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Atentie, un desant de „meritocrati”, unul si unul, promotia Nicolae Robu, este pregatit sa aterizeze pe functiile din „deconcentrate” pastorite de „incompetentii” PSD-isti. Astazi, despre un membru al acestui „desant” sau, daca vreti, al „echipei castigatoare”, atat de mult clamate de liderul PNL Timis.…

- Elena Udrea va avea prefect de Timis! Alin Popoviciu este prima varianta a PNL Timis pentru functia de prefect, ne-au declarat surse din partid. Secretar general al PNL Timis, Popoviciu este considerat un apropiat al presedintelui Nicolae Robu. Figura controversata, Popoviciu a fost unul dintre oamenii…