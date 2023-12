Stiri pe aceeasi tema

- Micuța Ilinca, o fetița de 3 ani din Suceava, a impresionat intreaga comunitate medicala prin curajul și determinarea ei de neimaginat pentru varsta frageda. Copila a fost diagnosticata cu o tumoare cerebrala de 5 centimetri, a fost operata la Iași și acum starea ei este buna.In cazul copilei de…

- Tanarul student Carlo Felix Adam, care și-a dat examenul de licența de pe patul de spital, a reușit sa invinga o tumoare cerebrala de 9 cm datorita eforturilor extraordinare depuse de medicii Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. In luna iulie, Carlo a fost supus unei intervenții…

- CITR, liderul pieței de insolvența și restructurare din Romania, a tranzacționat, in urma unei licitații, activele agroindustriale ce compun fabrica de ulei Mandra in valoare de 8.960.000 milioane lei (aproximativ 1.8 milioane euro). Pachetul de active, vandut de CITR din rolul de administrator judiciar,…

- O tanara din Suceava, medic rezident in anul V (endocrinologie), la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sf. Spiridon" din Iași, lupta cu o boala grava: tumora cerebrala de gradul IV, neurofibromatoza.Corina Cimpan are nevoie urgent de bani, cateva zeci de mii de euro, pentru o ...

- Medicii din Iasi au reusit sa salveze trei persoane, dupa ce familia unui barbat aflat in moarte cerebrala la Spitalul Judetean Suceava a fost de acord ca organele sale sa fie prelevate si transplantate, informeaza Agerpres.roEste un barbat in varsta de 57 de ani, internat la Spitalul Judetean Suceava…

- Compania Dorna Medical a anunțat ca in data de 9 octombrie a.c. va inaugura oficial primul laborator robotizat de analize medicale din județul Suceava. Laboratorul robotizat de la Suceava este al doilea deschis de companie in acest an, dupa cel de la Iași, inaugurat in luna ianuarie, cu scopul ...

- Dupa ce a trecut prin incercari grele, o femeie in varsta de 40 de ani, din Focșani, a gasit speranța in mainile pricepute ale medicilor de la Iași. O echipa de neurochirurgi, condusa de conf. univ. dr. Lucian Eva, a abordat cazul cu o strategie inovatoare.