Israelul a creat intr-un deceniu un ecosistem de securitate cibernetica unic in lume, reunind la Beer Sheva, intr-o zona desertica, un parc high-tech, o universitate, companii multinationale si start-up-uri, unitati de cercetare ale armatei si autoritati de raspuns si supervizare in domeniul securitatii cibernetice. Totul, legat printr-un "ingredient secret", care transforma Beer Sheva intr-un motor pentru inovare. "Acesta este secretul Israelului: am adus multi oameni diferiti laolalta", a declarat premierul israelian Naftali Bennett la conferinta Cyber Week, care s-a desfasurat in a doua jumatate…