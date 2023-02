Miracole românești în Turcia! Echipa de salvare a scos de sub dărâmături șase persoane aflate în viață In timpul zilei de ieri, doi adulți au fost gasiți in viața de catre echipa de salvare trimisa de Romania. Aseara au fost salvați alți patru oameni! Echipa Romaniei de cautare-salvare, RO-USAR, care a acționat ieri in orașul Antakya, a reușit identificarea și recuperarea de sub daramaturi a unei familii (2 adulți și un copil). Cei doi adulți sunt in viața și au fost transportați la ambulanța, insa din nefericire copilul a fost gasit decedat. Aceasta tura a avut sprijinul cainilor de la Departamentul pentru Situații de Urgența Pe tura de seara, echipa de salvare romaneasca a scos de sub daramaturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

