- Un copilot a fumat o tigara electronica in cabina de pilotaj a unui avion al companiei Air China, ceea ce a dus la coborarea brusca a aparatului de zbor de la o inaltime de 10.000 de metri la 4.000. Copilotul a incercat sa inchida sistemul de aer conditionat, dar a gresit comenzile.

- Din lipsa de educatie sau din saracie, multi romani mananca prost si ieftin. Chiar daca sunt nerecomandate de nutritionisti, mezelurile fac parte aproape zilnic din meniul acestor consumatori. Multe dintre mezeluri contin cantitati impresionante de apa si grasime, sorici, cantitati infime de carne si…

- Copilul in varsta de doi ani care a cazut duminica dimineata intr-o fantana in localitatea Cosoveni din judetul Dolj a fost recuperat in viata de salvatori, a informat Inspectoratul General pentru...

- Un grup de maimute facea activitatile zilnice, asta insemnand mancatul de banane sau bataia cu banane. In timpul acestei zarve, au observat un leopard zbatandu-se in fundul unei fantani. Probabil ca daca ar fi incercat sa scoata singure felina ar fi sfarsit drept pranz pentru aceasta, dar…

- Un baiat de 14 ani s-a inecat intr-o balta de pescuit din Arad. Copilul se afla intr-o barca alaturi de alți minori, s-a dezechilibrat și a cazut in apa maloasa, adanca de cațiva metri. Scafandrii l-au gasit cateva ore mai tarziu, decedat. Un baiat de 14 ani s-a inecat intr-o balta de pescuit din Arad…

- Un cuplu de turisti australieni a murit marti, in Portugalia, acestia cazand de pe un zid cu vedere la plaja, in statiunea Ericeira. "Totul pare sa indice ca acestia au cazut in timp ce incercau sa-si faca selfie-uri", a declarat comandantul capitaniei Cascais, Rui Pereira da Terra. "Se pare ca la…

- Soferii din tara noastra continua sa incalce regulile de circulatie. Potrivit INP, ieri, 268 de conducatori auto au fost depistațiin timp ce circulau cu viteza excesiva.Majoritatea soferilor au depașit viteza cu pana la 20 de km/h.

- Povestea tinerei mame afgane, Obaida Qaisari, in varsta de 20 de ani, din provincia Faryab, este sfasietoare. Neavand bani pentru a-l salva de la moarte pe cumnatul ei, grav bolnav si care nu putea sa isi permita sa faca un tratament corespunzator, femeia a decis sa isi vanda copilul unei alte familii…