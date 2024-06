Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 67 de ani a murit dupa ce a fost electrocutat pe calea ferata, in zona localitatii Malnas, si a fost lovit, ulterior, de tren, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna.

- Trei persoane au cazut intr-un bazin adanc de aproximativ cinci metri dintr-o localitate din județul Sibiu. Autoritațile au organizat o misiune de salvare. La fața locului au fost trimiși reprezentanți ISU și de la Serviciul de Ambulanța.

- Un grav incident a avut loc in aceasta dupa-amiaza intr-o padure din localitatea Poiana lui Alexa, comuna Pușcași. Un utilaj agricol a cazut peste un barbat in varsta de aproximativ 52 ani, angajat al Direcției Silvice Vaslui. La fața locului se deplaseaza un echipaj de Poliție și o Ambulanța. Din cauza…

- Un barbat din Tarcau a murit dupa ce un copac a cazut peste el, intr-o exploatatie forestiera din localitate, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘In urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un barbat, de 39 ani, desfasura activitati de…

- In urma cu puțin timp, un barbat a murit, dupa ce a cazut de la 15 metri inalțime. Accidentul s-a produs pe o strada din Bistrița. Un barbat a murit, astazi, pe strada Libertații din Bistrița, dupa ce a cazut de la inalțime. Potrivit ISU Bistrița, echipajele medicale ajunse la fața locului l-au gasit…

- Un barbat care lucra intr-o padure din Vaslui a murit dupa ce un copac a cazut peste elUn barbat in varsta de 47 de ani care lucra intr-o padure din localitatea Chitoc a murit, luni, dupa ce un copac a cazut peste el, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.La…

