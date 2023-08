Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Tanara care a cazut de la etajul 5 al unui bloc din Alexandria era cunoscuta drept consumatoare de droguri / Deocamdata, nu se știe daca a fost impinsa sau s-a aruncat august 10, 2023 10:26 In aceasta dimineața, municipiul Alexandria a fost zguduit de un eveniment, care, pe parcurs, a capatat…

- In urma accidentului rutier a rezultat vatamarea corporala a persoanei vatamate Gery Roger Etienne, care a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Constanta. La data de 22 august 2018, la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca ndash; Bucuresti a fost internata persoana vatamata, care a decedat…

- O fetița de 11 ani s-a inecat intr-o piscina dintr-un parc acvatic. Copila a fost transportata la spital, dar medicii sunt rezervați. In prezent, se afla internata in secția de Terapie Intensiva a Spitalului „Grigore Alexandrescu” din Capitala.

- O tragedie s-a produs, luni dimineața, in stațiunea Mamaia. Un barbat din Constanța a murit, dupa ce a intrat in mare. Acesta se afla pe plaja cu soția lui, in jurul orei 06:00 dimineața, cand inca salvamarii nu au ajuns. Persoanele care au luat parte la incident au declarat ca ar fi suferit un infarct.

- Un barbat, de 74 de ani, a murit, astazi la pranz, in timp ce era in ceea mare piața din Slatina, Piața Zahana. Martorii spun ca barbatul s-ar fi inecat cu mancare. O femeie a sunat la 112, insa echipajul venit in ajutor nu l-a mai putut salva. Victima este un cunoscut om de afaceri din Slatina care…

- Caz șocant in Valcea! O femeie a murit, pe strada, dupa ce s-a inecat cu un covrig. Martorii au anunțat prin apel la 112 incidentul, iar salvatorii ajunși la fața locului au facut tot ce le-a stat in putința pentru a-i salva viața insa, din pacate, aceasta nu raspuns manevrelor de resuscitare.

- Eveniment Accident rutier la Turnu Magurele / Un barbat, transportat in stare de inconștiența la spital mai 17, 2023 20:47 In aceasta seara, in jurul orei 20.40, a avut loc un eveniment rutier in municipiul Turnu Magurele. In urma accidentului a rezultat o victima – conducatorul autoturismului…

- Eveniment Accident feroviar intre Videle și Giurgiu / Impact puternic intre doua locomotive, mecanicii au ajuns la spital mai 17, 2023 07:12 Azi-noapte, in jurul orei 03.00, un accident feroviar s-a produs pe linia Videle – Giurgiu. Doua locomotive, fara vagoane, aparținand unui operator privat…