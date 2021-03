Artista Cornelia Catanga a murit la varsta de 63 de ani. Anunțul decesului a fost facut de jurnalista Mara Banica, pe pagina sa de Facebook. Conform jurnalistei, Cornelia Catanga, care era internata la Spitalul Universitar din Capitala, a facut un stop cardio-respirator. Mirabela Dauer, mesaj indurerat dupa moartea Corneliei Catanga In mediul online, dupa aflarea veștii, Mirabela Dauer a publicat un mesaj indurerat. „Sunt impietrita de durere și de neințelegere. Catanga nu mai e… Brusc!!! Nu a spus nimic. Și-a dus boala acasa, in tacere. O am in minte la mine pe canapea stand la povești… Am tot…