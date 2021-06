Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Taiat Hartii din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a facut deja primele schimbari menite sa usureze procesul de depunere a proiectelor prin aplicatie MySMIS, a anuntat vineri institutia.

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. Afirmațiile vin in contextul in care vicepremierul Dan Barna…

- Ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea (USR PLUS), anunța joi ca a inființat o comisie pentru simplicarea procedurilor de depunere și implementare a proiectelor cu bani UE. Citește și: Decizie la guvernare: Pensionarii vor primi toți banii pierduți prin calculele greșite din vina statului…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat, in cadrul unei dezbateri organizate in Comisia de Afaceri Europene a Camerei Deputaților, un document de poziție privind stadiul și componentele Planului Național de Redresare și Reziliența.