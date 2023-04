Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, Mioara Roman a ajuns de urgența la spital, iar Oana Roman marturisea ca cea care i-a dat viața nu se simte bine deloc. In urma cu catvea ore, vedeta a oferit noi detalii despre starea de sanatate a mamei sale. Cum se simte acum fosta soție a lui Petre Roman.

- Petre Roman are cu Mioara Roman doar o fiica, pe Oana Roman, Catinca fiind fata soției sale dintr-o alta casatorie. Acum, Catinca Roman, fiica Mioarei Roman are cuvinte dure la adresa lui Petre Roman. Ce a spus despre momentul plecarii fostului premier din familie: „Un egoist”. Catinca Roman, declarații…

- Oana Roman a anunțat in urma cu ceva timp ca vrea sa vanda vila pe care o are in Tunari. Dupa desparțirea de Marius Elisei, vedeta vrea sa se mute cu fiica ei intr-o casa mai mica. In urma cu cateva luni, Oana Roman anunța ca vrea sa vanda casa in care locuiește in prezent. Vila din Tunari are patru…

- Oana Roman a rabufnit din nou pe Internet, dupa ce Marius Elisei ar fi dat de ințeles ca fosta lui partenera și-ar fi refacut viața. Fiica lui Petre Roman a transmis un mesaj neașteptat in mediul online.

- Oana Roman a oferit noi detalii despre starea de sanatate a mamei sale. Cu ce problema s-a confruntat Mioara Roman in aceasta dimineața. Vedeta le-a explicat urmaritorilor de pe o rețea de socializare de ce este mai bine ca femeia care i-a dat viața sa stea la centru.

- Catinca Roman a fost acuzata in repetate randuri de Oana Roman ca nu a vizitat-o pe mama lor, pe Mioara Roman, la centrul de recuperare. Intr-un interviu pentru Click , Catinca dezvaluie care e de fapt adevarul, spune ca sufera de depresie, ia tratament și nici nu poate conduce. „Mama se trezește noaptea…

- Oana Roman nu mai vrea sa ascunda nimic publicului din ceea ce ține de viața ei privata. Dupa ce a lasat clar tuturor ca desparțirea de Marius Elisei a facut-o sa se simta eliberata, vedeta a revenit cu un atac la adresa surorii ei. Fiica lui Petre Roman susține ca designerul Catinca Roman a mințit…

- Oana Roman nu mai are de gand sa taca dupa desparțirea de Marius Elisei. Fiica lui Petre Roman iși acuza fostul partener ca nu are grija de fiica pe care o au impreuna. Dupa 10 ani de relație, Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit. Intre cei doi a mai avut loc o ruptura in anul 2021, atunci cand…