Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 13 ani, din Timisoara este cautat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale dupa ce a plecat de acasa ieri dupa masa. Sambata, in jurul orei 17.00 Alexandru Ciprian Pintilie ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- Este alerta in București! Un tanar de 18 ani este cautat de Poliție, la doua saptamani dupa ce a disparut de acasa. Alexandru Marașescu a parasit propria locuința in data de 8 octombrie, iar de atunci nimeni nu a mai putut sa ia legatura cu el. Familia lui l-a dat disparut.

- O fata de 12 ani a disparut, sambata, de acasa, din orașul Popești Leordeni, județul Ilfov, polițiștii demarand verificarile pentru identificarea ei.Polițiștii Serviciul de Investigații Criminale Ilfov cauta o fata in varsta de 12 ani, care a plecat de la domiciliu din orașul Popești Leordeni, județul…

- O mașina a fost incendiata, miercuri seara, pe o strada din Petroșani. Polițiștii au deschis o ancheta și au un cerc de suspecți. „In data de 6 septembrie 2023, in jurul orei 22:10, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata de o femeie din localitate despre faptul ca i-a fost incendiat autoturismul,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 69 ani, disparut din Timișoara. „In data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 10:00, Talasman Ion ar fi plecat voluntar de la domiciliu, strada Adam Mickiewicz din Timisoara, intr-o direcție…

- Temperaturile ridicate au scos romanii la scaldat, insa apele unor rauri din vestul țarii pot fi foarte periculoase. Astfel, doua persoane sunt cautate in acest moment de echipajele de urgența, dupa ce au disparut sub ape. Primul caz a fost semnalat pe raul Timiș, in zona localitații Șag. „Astazi, 20…

- Temperaturile ridicate au scos romanii la scaldat, insa apele unor rauri din vestul țarii pot fi foarte periculoase. Astfel, doua persoane sunt cautate in acest moment de echipajele de urgența, dupa ce au disparut sub ape. Primul caz a fost semnalat pe raul Timiș, in zona localitații Șag. „Astazi, 20…

- Ieri seara Politia din Petrosani a fost sesizata de o femeie in legatura cu disparitia tatalui ei, in varsta de 81 de ani. In jurul orei 22.30, politistii au fost informati ca in intervalul orar 19:00-22:00, CIURCUI VASILE (foto) a plecat voluntar de la domiciliul femeii, din Petroșani, și nu a mai…