Stiri pe aceeasi tema

- A fost deschis un dosar penal dupa ce persoane necunoscute au dezlipit afișe electorale de pe un panou din Petroșani, județul Hunedoara, informeaza Mediafax.Potrivit Poliție Hunedoara, incidentul a avut loc sambata.

- Este aglomerație, miercuri, pe autostrada Deva-Nadlac, pe sensul Nadlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș, unde s-a format o coloana de peste 2,5 kilometri. Polițiștii recomanda folosirea rutelor alternative. Centrul Infotrafic anunța ca, miercuri la pranz, traficul rutier…

- FOTO: Dosar penal deschis de Poliția Alba dupa ce persoane necunoscute au vandalizat o piatra de tip monument la Ighiu Poliția Alba a anunțat ca a fost deshis dosar penal dupa ce persoane necunoscute au vandalizat o piatra de tip monument la Ighiu. Potrivit IPJ Alba, vineri, 12 aprilie, polițiștii din…

- Percheziții in vestul țarii. Trei persoane, reținute pentru 24 de ore. La data de 30 martie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad...

- La data de 26 martie 2024, in jurul orei 18:30, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata, de un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce se plimba pe un teren viran din zona „Gerom” (Petroșani), a vazut cadavrul unei femei neidentificate. „In urma efectuarii necropsiei cadavrului cu identitate…

- Vine praful saharian peste Romania! Se anunța 'ploi murdare' si descarcari electriceUn nor de praf saharian va cuprinde Romania in zilele urmatoare. O depresiune atmosferica aflata in vestul Europei va determina un transport intens de praf saharian, dar și cateva ploi și averse in mai multe regiuni…

- Accident mortal in vestul țarii. Intervenție la un grav accident rutier in care au fost implicate 12 persoane, aflate in 3 autoturisme, pe Șoseaua de Centura a municipiului Caransebeș* Pentru salvarea victimelor, la fața locului au fost mobilizate 4 echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului…

- Transport neconform de deșeuri și haine, descoperit intr-un oraș din vestul țarii. La data de 14 februarie 2024, Poliția Municipiului Lupeni a fost sesizata de un reprezentant al A.N.P.C. București cu privire la faptul ca se afla la un depozit second-hand...