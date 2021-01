Vaccinarea impotriva COVID-19 este"sigura", "eficienta" si "singura sansa" pentru a reveni la normalitate, a declarat, vineri, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, in cadrul unei eveniment organizat online de Colegiul Medicilor Romania. "Razboiul il vom castiga doar prin vaccinare. Cred ca asta este destul de clar pentru toata lumea inca de la inceputurile acestei pandemii si devine din ce in ce mai clar odata cu noile provocari pe care le vedem in fiecare zi. (...) Pentru a reveni la normal, vaccinul este singura noastra solutie. (...) Vom incerca in perioada urmatoare sa comunicam in continuare…