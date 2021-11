Ministrul Transporturilor, vizită incognito pe autostrada Sebeș-Turda: Este noaptea minții! Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost in vizita ”fara sa știe nimeni” pe tronsonul 2 al autostrazii Sebeș-Turda. In ciuda faptului ca un kilometru din aceasta autostrada s-a surpat, Grindeanu a explicat ca tronsonul 2 va fi dat in folosința, iar in zona unde sunt probleme vor fi impuse restricții de circulație. „Daca nu e nimic care sa puna in pericol siguranța celor din trafic, vom da drumul la acest lot, imi voi asuma acest lucru. Este noaptea minții sa ai 25 de kilometri de autostrada gata, sa nu ii inaugurezi, sa nu cauți o soluție astfel incat pe acel kilometru sa existe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

