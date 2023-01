Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost audiat marti la DNA, in calitate de martor, in dosarul in care directorul general interimar al CFR SA, Ion Simu-Alexandru, este cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la uzurparea functiei, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.…

