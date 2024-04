Probleme tehnice la CFR. Nu se pot achiziționa bilete de tren, atat online, cat și de la automatele din stații. Problema tehnica a aparut, joi dimineața, determinand calatorii sa se indrepte spre casele de bilete tradiționale pentru a obține titluri de calatorie, ceea ce a cauzat cozi mari, in special la Gara de Nord din București, conform Club Feroviar . Reprezentanți ai SC Informatica Feroviara SA, o filiala a Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA, sunt in prezent angajați in rezolvarea problemei. Nu au putut oferi un termen precis pentru cand sistemul va fi funcțional din nou. Articolul…