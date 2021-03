"Un complet al tribunalului a decis astazi sa emita o ordonanta presedintiala prin care instiintarea de reziliere trimisa de CNAIR in 11 martie a fost suspendata. Reamintesc ca este vorba de un contract care trebuia sa dureze 12 luni, inceput in 2016, si care astazi este la stadiul de 40%, iar in ultimele 6 luni constructorul in insolventa a executat doar 1% din lucrari. UNU LA SUTA IN 6 LUNI! Dupa nenumarate incercari de salvare a acestui contract, CNAIR a decis pe buna dreptate ca 5 ani e mult prea mult si ca Romania are nevoie de autostrada A3 asa ca a reziliat contractul, urmand sa reliciteze…