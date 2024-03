Stiri pe aceeasi tema

- Romania a caștigat vineri, la Washington, procesul in dosarul Roșia Montana. Statul roman nu va plati nicio despagubire, Romania urmand sa recupereze de la Gabriel Resources peste 1,4 milioane de dolari cheltuieli de judecata. Avocata care a obținut victoria are o cariera impresionanta

- Guvernul a informat vineri seara ca Romania a obtinut castig de cauza in dosarul Rosia Montana judecat la Curtea de arbitraj international de la Washington (ICSID) contra companiei Gabriel Resources.

- Curtea de Arbitraj Comercial International de la Washington a anuntat Ministerul de Finante ca Romania a castigat procesul in dosarul Rosia Montana, doi arbitri au votat pentru Romania, unul a votat impotriva, informeaza Ziarul Financiar.

- Fostul premier Dacian Ciolos spune referitor la cazul Rosia Montana ca patrimoniul national cu valoare mondiala nu se vinde si trebuie protejat, afirmatie facuta dupa ce Guvernul a anuntat ca Romania a obtinut castig de cauza in acest dosar judecat la Curtea de arbitraj international de la Washington…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a reacționat, in cursul nopții de vineri spre sambata, la verdictul in procesul Rosia Montana, afirmand ca, dupa 9 ani de procese, statul roman obtine o decizie definitiva si executorie, prin care "nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli…

- Liderul USR, Catalin Drula, a acuzat, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, coalitia de guvernare PSD-PNL ca a "isterizat Romania saptamani de-a randul cu o campanie toxica" impotriva formațiunii pe care o conduce, campanie legata de procesul in cazul Rosia Montana.Drula mai afirma ca DNA…

- Fostul premier Dacian Ciolos reacționeaza și el dupa victoria in procesul Roșia Montana. Ce spune acesta? Dacian Cioloș afirma, dupa ce Romania a castigat procesul Rosia Montana, ca Rosia Montana ramine in patrimoniul mondial UNESCO. Totodata, el a mai subliniat și faptul ca statul roman nu plateste…

- La Tribunalul de Arbitraj de la Washington, Romania are mai multe procese. Unul dintre ele este in momentul de fața in stadiul de pronunțare, iar temerile sunt ca țara noastra va pierde. Subiectul a fost dezbatut in aceasta seara la Antena 3 CNN, in emisi