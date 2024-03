Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a informat vineri seara ca Romania a obtinut castig de cauza in dosarul Rosia Montana, judecat la Curtea de arbitraj international de la Washington ICSID contra companiei Gabriel Resources.Intr o postare pe pagina de socializare, presedintele PSD Constanta, senatorul Felix Stroe a exprimat…

- Romania a obtinut o victorie importanta in dosarul Rosia Montana, judecat la Curtea de arbitraj international de la Washington (ICSID), impotriva companiei Gabriel Resources. Declaratiile europarlamentarului Dragos Benea au pus in prim plan acest triumf juridic. “Sarada procesului pe aurul de la Rosia…

- Decizia Curții de Arbitraj Comercial Internațional de la Washington devine o victorie certa, exclusiva, a societații civile și a profesioniștilor care au gestionat dosarul. Guvernul Romaniei, prin reprezentanții sai la varf- primul ministru, șefi de partide s-au situat vadit contrar acestei cauze, exprimandu-se…

- Curtea de Arbitraj Comercial International de la Washington a anuntat Ministerul de Finante ca Romania a castigat procesul in dosarul Rosia Montana, doi arbitri au votat pentru Romania, unul a votat impotriva, informeaza Ziarul Financiar.

- Victoria surprinzatoare obținuta de statul roman la Curtea de Arbitraj de la Washington, unde Gabriel Resources cerea despagubiri de 6,7 miliarde de dolari pentru ca nu a fost lasata sa exploateze aurul de la Roșia Montana, a determinat mai mulți politicieni sa transmita mesaje in noapte de vineri spre…

- Fostul premier Dacian Ciolos spune referitor la cazul Rosia Montana ca patrimoniul national cu valoare mondiala nu se vinde si trebuie protejat, afirmatie facuta dupa ce Guvernul a anuntat ca Romania a obtinut castig de cauza in acest dosar judecat la Curtea de arbitraj international de la Washington…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a reacționat, in cursul nopții de vineri spre sambata, la verdictul in procesul Rosia Montana, afirmand ca, dupa 9 ani de procese, statul roman obtine o decizie definitiva si executorie, prin care "nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli…

- La Tribunalul de Arbitraj de la Washington, Romania are mai multe procese. Unul dintre ele este in momentul de fața in stadiul de pronunțare, iar temerile sunt ca țara noastra va pierde. Subiectul a fost dezbatut in aceasta seara la Antena 3 CNN, in emisi