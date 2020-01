Stiri pe aceeasi tema

- Litigiile in curs pentru perioada 2007 - 2019 ce vizeaza contractele semnate de CNAIR, CFR Infrastructura si Metrorex, acele revendicari, celebrele claim-uri, sunt in total de 2,2 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, potrivit…

- Alocarea bugetara pe Ministerul Transporturilor pentru anul 2020 va depasi 11,1 miliarde de lei, iar peste 6 miliarde de lei vor fi pe titlul destinat fondurilor europene nerambursabile, a anuntat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode potrivit Agerpres…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a discutat, vineri, cu reprezentantii companiei Dacia despre stadiul proiectelor de infrastructura necesare pentru dezvoltarea atat a exportului de autovehicule produse in uzinele Dacia cat si a economiei nationale, in general,…

- Romania inregistreaza claim-uri de aproape un miliard de euro, iar toate cele de peste un milion de euro le trimit la DNA, pentru a ne lamuri de ce statul roman plateste sute de milioane de euro pentru obiective finalizate si nereceptionate, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor,…

- Romania este pe locul 128 in lume in privinta calitatii drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, in cadrul audierii in comisiile reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat, potrivit…