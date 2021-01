Stiri pe aceeasi tema

- Asa va arata interiorul statiei de metrou. Va fi o statie supraterana, iar asta inseamna o cladire cu subsol, parter si doua etaje. Linia se va intinde pe o distanta de 1,6 km.„Stația de metrou Tudor Arghezi a primit ordinul de incepere. Are autorizație de construire, are procedura de licitație publica…

- ”Salut semnarea contractului de finanțare dintre Ministerul Transporturilor și Metrorex pentru extinderea magistralei M2 de metrou spre șoseaua de centura din partea de sud a orașului. E imbucurator anunțul ministrului Lucian Bode despre finanțarea europeana pentru acest proiect; se pot face deci mari…

- Dupa ce in acest an a fost data spre folosința Magistrala 5 care leaga stația Eroilor de Drumul Taberei, iata ca acum un nou contract a fost semnat, iar bucureștii au parte de o veste buna. Capitala va avea o noua stație de metrou la suprafața!

- Ori afara, ori la metrou... tot aia e. In proaspat inaugurata stație de metrou Eroilor 2, de pe magistrala care leaga Drumul Taberei de centrul Capitalei, este ca sub cerul liber. Ploua, potrivit unor imagini publicate de economica.net.

- Societatea de Transport București (STB) anunța ca linia tramvaiului 41 din București este blocata. Un calator are nevoie de ingrijiri medicale. Conform unei informari transmise de STB, linia tramvaiului 41 din Capitala este blocata pe Str. Brașov, in stația Drumul Taberei, pe sensul spre Piața Presei.…

- Nicușor Dan, noul primar general, a anunțat ca in Capitala nu va fi targ de Craciun in aceasta iarna. „Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna pentru ca suntem intr-o situație sanitara excepționala. Suntem in situația in care mor medici și personal sanitar, nu ne permitem sa amplificam aceasta…

- Primarul general in functie, Gabriela Firea, respinge acuzatiile edilului general ales, Nicusor Dan, legate de faptul ca in ultimii patru ani ar fi fost inlocuiti doar 680 de metri din reteaua de termoficare si ca nu ar fi asigurate stocuri de materiale in vederea reparatiilor pentru iarna care urmeaza.…