- Ministrul educației din coaliția de guvernare de stânga a Spaniei a aparat numeroasele statui ale exploratorului Cristofor Columb din țara în f​ața activiștilor antirasism care au cerut înlaturarea acestora, relateaza Reuters.Considerat primul european care a ajuns în…

- Spania, una dintre cele mai afectate țari din Europa de pandemie, inregistreaza un bilanț optimist in ultimele 24 de ore. Ministrul spaniol al Sanatații a anunțat zero decese, dar și noua scadere a numarului de cazuri confirmate, relateaza Reuters. In total, in ultimele 24 de ore, Spania a inregistrat…

- Turistii straini isi pot face rezervari pentru vacante in Spania incepand din iulie, in conditiile in care carantina de doua saptamani impusa in prezent pentru calatorii din alte tari va fi probabil suspendata pana atunci, a anuntat luni ministrul turismului spaniol, Reyes Maroto, informeaza Reuters.…

- Autoritatile germane au anuntat ca au decis sa inchida abatorul de la Dissen, dupa descoperirea unui focar de coronavirus in randul angajatilor, informeaza Reuters. Printre muncitorii infectati se afla si romani.Un numar 54 de muncitori de la acest abator au fost diagnosticati cu COVID-19, in cea de-a…

- Marea Britanie a inregistrat sambata 621 de decese suplimentare cauzate de noul coronavirus, astfel ca bilantul total a urcat de 28.131 de morti, al doilea cel mai mare din Europa, dupa cel din Italia, a anuntat ministrul pentru locuinte, Robert Jenrick, potrivit AFP si Reuters. Numarul contaminarilor…

- Ministrul educației din Italia, Lucia Azzolina, a declarat vineri ca este foarte probabil ca școlile sa nu se deschida nici in luna mai, scrie Agerpres.“Guvernul va lua o decizie in cateva zile. Insa in actuala situatie de sanatate, deschiderea (scolilor) in mai devine tot mai putin probabila cu fiecare…

- Ministrul le-a cerut inca o data britanicilor sa respecte izolarea si sa ramana acasa in ciuda timpului frumos din weekendul de Paste, cu scopul de a limita raspandirea virusului in tara, una dintre cele mai afectate din Europa. Guvernul i-a avertizat joi pe britanici sa se pregateasca de…

- Ministrul italian al educatiei a anuntat vineri ca scolile din intreaga tara vor ramane inchise dupa data limita actuala de 3 aprilie din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza Reuters potrivit Agerpres. "Scopul nostru este de a ne asigura ca elevii se intorc la scoala doar atunci cand suntem…