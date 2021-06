Ministrul Sorin Cîmpeanu propune vouchere pentru meditațiile elevilor Elevii care spun ca au nevoie de pregatire suplimentara ar putea primi vouchere pentru meditatii, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, duminica, la Antena 3. „Pentru elevii care vor meditatii sa li se acorde vouchere pentru a le folosi la orele de meditatii. Nu este ideea mea, ci a unui fost ministru, bun“, a vorbit seful de la Educatiei, despre aceasta posibilitate, la Antena 3 . Conform ministrului, 114.143 de elevi s-au inscris la Bacalaureat, 77% din numarul elevilor din clasele terminale, din promotia curenta. Inca 19.520 sunt inscrisi la Bac din promotia anterioara. The post Ministrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ministru al Educatiei propune ca elevii defavorizati sa primeasca vouchere pentru meditatii. Astfel, copiii vor putea recupera lectiile pierdute in pandemie. Orele remediale care vor fi facute in vara se tin doar in scolile care au solicitat acest lucru inspectoratelor.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni, ca elevii care susțin Evaluarea Naționala nu vor mai trece prin triaj epidemiologic și nu li se va mai lua temperatura. In schimb, masca ramane obligatorie. Cimpeanu a declarat, luni seara, la Antena 3, ca Ministerul Educației a adaptat tematica…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, vineri seara, la Digi 24 ca numarul elevilor care s-au inscris in acest an pentru a susține examenul de Bacalaureat este mai mic, comparativ cu anii trecuți. Ministrul Sorin Cimpeanu a spus ca o explicație pentru aceste cifre in scadere sunt discrepanțele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca va fi organizata o sesiune suplimentara a Evaluarii Nationale pentru elevii care nu vor putea participa, din motive medicale, la sesiunea obisnuita. Astfel, repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a opta va avea loc mai tarziu decat in anii…

- Repartizarea computerizata a elevilor de clasa a VIII-a va avea loc la finalul lunii iulie, dupa o sesiune suplimentara a examenului de Evaluare Nationala, destinata copiilor care nu se pot prezenta la cea normala din motive medicale, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Etapa speciala a Evaluarii…

- Repartizarea computerizata a elevilor de clasa a VIII-a va avea loc la finalul lunii iulie, dupa o sesiune suplimentara a Evaluarii Naționale, care va fi organizata pentru copiii care nu se pot prezenta la cea normala din motive medicale, a anunțat marți ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, la Antena…

- Sesiune suplimentara pentru Evaluarea nationala 2021. Sorin Cimpeanu, anunt pentru elevii de clasa a VIII-a. Elevii de clasa a VIII-a care, din motive medicale, nu se pot prezenta la Evaluarea nationala 2021 din sesiunea normala a acestui an vor putea sustine examenul in toamna, a anuntat ministrul…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, marți, ca s-a decis modificarea calendarului Evaluarii Naționale 2021. Elevii claselor a VIII-a vor susține anul acesta testele dupa examenul de bacalaureat. Potrivit ministrului Sorin Cimpeanu, Evaluarea Naționala 2021 se va da in perioada 5-8 iulie,…