- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca urmeaza a fi modificat Ordinul pentru infectiile asociate activitatii medicale, iar cadrele medicale care nu sunt imunizate anti-COVID ar urma sa suporte cheltuielile testarii periodice, informeaza Agerpres."Urmeaza sa modificam Ordinul pentru infectiile…

- Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat joi, 27 mai, ca, potrivit unei informari a Institutului National de Sanatate Publica, va fi posibil accesul tatilor in spitale, la nasteri, cu respectarea anumitor conditii sanitare, informeaza Agerpres . „Am dat, in cursul acestei saptamani, o informare,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat, joi, un ordin prin care sunt modificate o serie de conditii pe care trebuie sa le indeplineasca organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul sanatatii mintale sau al protectiei drepturilor omului, in vederea facilitarii accesului…

- Dupa mai bine de o suta de zile de cand este in conducerea Ministerului Sanatații și in plin scandal al modului de raportare al deceselor generate de Covid – 19, Ioana Mihaila nu știe daca procedura de raportare din Romania urmeaza vreun standard sau vreo recomandare a unui for internațional ori a fost…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca, pentru a accelera procesul de identificare a noilor cazuri de coronavirus in randul populatiei, se vor putea face teste de COVID si in unele farmacii, insa numai in cele care vor putea asigura spatii corespunzatoare, relateaza…