Ministrul Sănătății: Medicamentul FAVIPIRAVIR va fi eliberat în farmaciile din spitale Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența privind eliberarea medicamentului FAVIPIRAVIR in ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit inchis din cadrul spitalelor, cu prescripție medicala, conform recomandarilor specialiștilor din Comisia de specialitate de boli infecțioase. Medicamentul FAVIPIRAVIR va fi eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile din spitale, a anunțat luni seara, ministrul interimar al Sanatații Cseke Attila. […] Articolul Ministrul Sanatații: Medicamentul FAVIPIRAVIR va fi eliberat in farmaciile din spitale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

