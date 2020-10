Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, la Constanta, ca daca un pacient asimptomatic COVID-19, cu alte probleme de sanatate si aflat sub monitorizarea medicului de familie, incepe sa aiba simptome legate de coronavirus, atunci trebuie anuntate Directia de Sanatate Publica (DSP) si Departamentul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat joi ca cele patru barocamere mobile achizitionate de statul roman dupa tragedia de la Clubul Colectiv ar putea fi folosite pentru tratarea pacientilor COVID-19, daca se solicita acest lucru.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, la Constanta, ca cele patru barocamere mobile achizitionate de statul roman dupa tragedia de la Clubul Colectiv, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, ar putea fi folosite pentru tratarea pacientilor COVID-19, daca se solicita acest…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, la Constanta, ca cele patru barocamere mobile achizitionate de statul roman dupa tragedia de la Clubul Colectiv, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, ar putea fi folosite pentru tratarea pacientilor COVID-19, daca se solicita acest…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat astazi ca masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 se vor lua la nivel local in functie de evolutia situatiei, nefiind necesara, in prezent, impunerea de restrictii la nivel national, potrivit Agerpres. „Noi am luat aceste masuri, se impun la nivel local…

- Autoritațile nu au in discuție un lockdown in perioada sarbatorilor de iarna, a declarat, joi, la Constanța, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „Nu avem in discuție acest lucru. La fiecare unitate locala se aplica restricțiile, cand e cazul.”, a spus acesta. In ce-i privește pe romanii care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a anuntat, in aceasta seara, la finalul sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), ca au fost luate mai multe masuri pe care trebuie sa le respecte cetatenii care vin din tari cu un indice de infectare COVID-19 mai mare decat cel al Romaniei. (1)…

- Nelu Tatatu anuntat, luni seara, la finalul reuniunii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), ca pentru cetatenii care vin din tari cu indice mai ridicat de infectare cu noul coronavirus decat al tarii noastre se impun o serie de reguli. “In urma sedintei s-au luat o serie de decizii.…