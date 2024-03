Stiri pe aceeasi tema

- FOTO Mihai Avram, triplu campion național la Campionatul Național de Judo al Ministerului Afacerilor Interne. Ce alte medalii mai are in palmares Mihai Avram, triplu campion național la Campionatul Național de Judo al Ministerului Afacerilor Interne. Ce alte medalii mai are in palmares Mișu, cum il…

- FOTO: Mihai Avram de la ISU Alba, triplu campion național la Campionatul Național de Judo al Ministerului Afacerilor Interne Mihai Avram de la ISU Alba, triplu campion național la Campionatul Național de Judo al Ministerului Afacerilor Interne. Mișu, cum il știu colegii, din cadrul Detașamentului de…

- Mai multe persoane din comuna Bujoreni au fost evacuate din gospodariile lor, marti, dupa ce muncitorii care sapau un sant in apropiere au descoperit mai multe elemente de munitie, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.Potrivit sursei citate, initial in zona…

- Un dispecer ISU Cluj a salvat, marți, viața unui bebeluș de numai 3 luni. Cazul a fost scos la iveala de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, intr-o postare pe Facebook, in care relateaza cum un dispecer la ISU Cluj a reușit sa salveze un bebeluș inecat cu picaturi pentru colici. Printr-un…

- Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj și-a marit flota de autospeciale de intervenție in zona montana cu inca o autoutilitara. Aceasta a fost achiziționata de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența in cadrul proiectului “Imbunatațirea capacitații de intervenție la urgențele medicale”,…

- Condiții meteorologice severe sunt anticipate pentru perioada 7-10 ianuarie, cu precipitații mixte, ninsori abundente și scaderea brusca a temperaturilor. In acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența avertizeaza populația despre riscurile asociate și recomanda precauție sporita.

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineata, la o anexa a Scolii Gimnaziale din localitatea Gainesti, comuna Slatina, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, pentru stingerea incendiului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri…

- O situație alarmanta a fost semnalata in județul Tulcea, unde autoritațile au transmis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza populația cu privire la riscul iminent de prabușire a unor drone sau alte obiecte din spațiul aerian. „In urma cu putin timp a fost emis un mesaj RO-alert de avertizare despre…