- FOTO: Mihai Avram de la ISU Alba, triplu campion național la Campionatul Național de Judo al Ministerului Afacerilor Interne Mihai Avram de la ISU Alba, triplu campion național la Campionatul Național de Judo al Ministerului Afacerilor Interne. Mișu, cum il știu colegii, din cadrul Detașamentului de…

- Performanța EXTRAORDINARA: sportivul Ovidiu Hulea din Alba Iulia a devenit triplu campion național la atletism, la grupa de varsta 55 de ani Performanța EXTRAORDINARA: sportivul Ovidiu Hulea din Alba Iulia a devenit triplu campion național la atletism, la grupa de varsta 55 de ani Prezent la Campionatul…

- La aproape 60 de ani, sportivul din Alba Iulia, Ovidiu Hulea, a devenit triplu campion național la atletism La aproape 60 de ani, un sportiv din Alba Iulia a devenit triplu campion național. Este vorba despre Ovidiu Hulea, sportiv din Aiud, legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, la secția de atletism. …

- In urma cu 15 ani, Marina Baboi obținea primul titlu de campioana naționala indoor, culmea, la triatlon. Se intampla in 2010, iar de atunci fetița de 10 ani se transforma destul de repede in principalul vector de performanța al Romaniei in probele de sprint. In cei 15 ani de competiții indoor și alți…

- Comunicat de presa, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea: Niciodata nu e prea tarziu pentru performanța! Colegul nostru plutonier adjutant șef Șerban Iliuța, jandarm in cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil Focsani, a participat weekend-ul trecut la prima sa competiție- Campionatul National de…

- Un adolescent din judetul Alba a fost ranit, duminica, in timp ce incerca sa aprinda o petarda. La sosirea echipajelor medicale acesta nu era complet constient, fiind stabilizat si transportat la spital. Incidentul a avut loc in comuna Metes din judetul Alba, unde un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului…

- Un baiat in varsta de 15 ani a fost ranit la picior dupa ce s-a jucat cu petarde, astazi, in comuna Meteș, județul Alba. Baiatul a fost gasit in stare de șoc, semiconștient.Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia in cooperare cu un echipaj SAJ au fost chemați sa intervina,…

- Chiar daca nu era stabilit un obiectiv la Campionatul National pentru Seniori Braila, sportivii de la CSM Zalau au obtinut 2 medalii prin cei 2 participanti Chis David si Magdas Paul. -Cat 63,5 KG Chis David loc III-medalia de bronz -Cat +92kg Magdas Paul ViceCampion National -loc II Este ultima competitie…