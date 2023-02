Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine ca nu a existat si nici nu exista o criza a medicamentelor pe piata din Romania. El spune ca a existat „mai degraba o teama” care a fost „mediatizata excesiv”, informeaza News.ro. „In acest moment nu exista o criza a medicamentelor. A existat o perioada…

- Comisia Europeana a solicitat autoritatilor romane anularea taxei de clawback reduse in mod special, la 15%, pentru medicamentele originare din România, iar Guvernul s-a angajat ca la inceputul acestui an sa adopte un proiect de lege in acest sens, releva documente analizate de Profit.ro. In 2020,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut apel, vineri, la farmaciști sa nu mai elibereze antibiotice și antivirale fara rețeta. „Scopul e sa tratezi nu sa stochezi. Utilizarea lor fara recomandarea medicului poate fi periculoasa”, a adaugat ministrul. „In aceasta perioada trebuie sa furnizam…

- Romania se afla in cea de a treia saptamana a creșterii numarului cazurilor de infecții respiratorii, dar nu va fi declarata epidemie de gripa pentru ca asta ar implica impunerea unor noi restricții, a anunțat, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a precizat ca va fi instituita „stare de…

- ​Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca sezonul virozelor, in care ne aflam, are un mic decalaj in acest an, precizand ca pentru a reduce supraaglomerarea de la unitatile de primiri urgente trebuie dezvoltate ambulatorii de specialitate, in special pentru copii, relateaza Agerpres. „Este…

- Peste 250 de organizatii ale societatii civile din Romania si internationale le cer ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, si presedintei Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, decontarea avortului la cerere, a anuntat Centrul Filia, intr-un comunicat de presa transmis, miercuri,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca trei milioane de doze de vaccin pentru noile variante COVID vor ajunge in Romania in luna noiembrie, precizand ca a negociat o reducere a cantitatii de vaccin care fusese contractata pentru 2022 si pentru 2023. Alexandru Rafila a fost intrebat, marti,…