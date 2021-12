Ministrul Sănătății a anunțat când va putea fi introdusă obligativitatea certificatului verde Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca viitorul certificat sanitar ar putea fi impus in contextul in care numarul cazurilor de COVID-19 este in creștere. „Varianta de la Senat a cazut și din pacate actul normativ depus se referea strict la o categorie profesionala și atat, dupa care a urmat un val de amendamente. Exista o prevedere care spune ca daca amendamentele schimba cu totul sensul proiectului de lege inițial, lucrurile trebuie late de la capat. Ce am vorbit eu cu domnul prim-ministru, sa gasim o soluție acceptabila incat sa introducem un certificat pe care nu il vom mai numi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

