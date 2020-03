Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru afirma ca aproximativ 10-20% dintre romanii care au venit in tara ar fi putut fi infectati fara a prezenta simptome si ar fi putut transmite boala. Tataru estimeaza ca la Suceava, care este zona cea mai afectata din Romania, pot exista pana la 1000 de bolnavi asimptomatici…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, vorbeste, la Adevarul Live, despre ultimele raportari privind pandemia de coronavirus, masurile pe care le pregatesc autoritatile si cat de pregatita e Romania pentru trecerea la urmatoarea etapa.

- Varsta medie a celor 367 de pacienți diagnosticați cu Covid-19 in Romania este de 41 de ani, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, scrie Hotnews. Aproximativ 5% dintre ei au intre 0 și 18 ani, 69% au intre 19 și 50 de ani, 23% au intre 51 și 70 de ani, iar 3% peste 70 de ani.…

- Ministerul Apararii Naționale(MApN) indeamna la solidaritate in aceste momente. Reprezenații MApN au postat pepagina oficiala de Facebook un mesaj prin care ii indeamna pe romani sa afișezedrapelul Romaniei, oriunde s-ar afla.“Romanii au gasit mereu puterea de a razbi in momentele dificile. Luptand…

- O femeie, in varsta de 51 de ani, din județul Olt, Romania, a fost diagnosticata pozitiv cu coronavirus. Potrivit autoritaților, aceasta ar fi intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID -19 dupa ce s-a intors din Italia.

- Autoritatile au anuntat astazi al optulea caz de coronavirus, in judetul Olt. Este vorba despre un barbat care a calatorit in același autocar cu barbatul infectat din Suceava. Pana in prezent, 13 romani au fost infectați cu noul coronavirus: doi in Japonia, pe nava Princess Diamond, trei in Italia,…

- Inca un roman a fost depistat pozitiv cu coronavirus, astfel ca numarul de cazuri din Romania ajunge la opt. Barbatul este din județul Olt și ar fi calatorit in autocar cu celalalt roman, de 71 de ani, internat la Spitalul din Iași.

- Mai multe localitați din Italia au strazile goale. Romanii prinsi acolo spun ca oamenilor le este teama și iși fac provizii de alimente. Romanii nu au de gand sa se intoarca acasa: „Daca a venit coronavirusul in Italia, garantat va veni si in Romania. Dupa aia, unde mai fugim?”.Erica, o romanca…