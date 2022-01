Ministrul Rafila: Molnupiravir, în România începând de săptămâna viitoare; Favipiravir, în farmacii Ministrul Sanatații a anunțat ca a semnat contractul privind livrarea antiviralului Molnupiravir, administrat pacienților cu simptome și risc de evoluție spre forme severe. Este posibil ca primele cantitați sa ajunga in Romania chiar la sfarșitul acestei saptamani. Antivrialul va fi distribuit spitalelor și centrelor de evaluare prin direcțiile de sanatate publica, saptamana viitoare. De asemenea, medicamentul Favipiravir va putea fi achiziționat din farmacii. ”E un lucru important care cred ca va avea un impact favorabil in urmatoarele 10 zile pentru scaderea presiunii pe secțiile de terapie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

