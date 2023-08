Stiri pe aceeasi tema

- Cum comenteaza ministrul Economiei retragerea Damen de la Mangalia: Eu nu ii spun litigiu, ii spun o disputaMinistrul Radu Oprea a declarat duminica, despre retragerea Damen de la Santierul Mangalia, ca el nu ii spune litigiu ci o disputa si a anuntat ca a identificat in lege o perioada tranzitorie…

- ”Eu nu ii spun litigiu, ii spun o disputa”, a spus ministrul Economiei, la B1, dupa anuntul Damen ca a fost anulat cadrul legal de functionare a asocierii dintre companie si statul roman privind Santierul Mangalia. Radu Oprea a afirmat ca a existat un grup de lucru interministerial, la nivelul secretariatului…

- Radu Oprea a afirmat ca a existat un grup de lucru interministerial, la nivelul secretariatului general, premierul cerand acest lucru. ”Exista o exceptie la legea guvernantei corporative, care permitea Damen sa aiba managementul santierului, fiind actionar majoritar, pentru ca ei au cedat statului roman…

- Compania olandeza Damen a anuntat vineri, 11 august, ca, dupa retragerea de la Santierul Mangalia, nu a fost contactata de nicio autoritate a statului roman, dar a adaugat ca va ramane in Romania si isi va continua activitatea la Galati.„Damen va ramane in Romania si isi va continua activitatea la Galati.…

- Damen a transmis, vineri, precizari, printr-un comunicat de presa, in legatura cu situatia de la Santierul Mangalia.“Damen va ramane in Romania si isi va continua activitatea la Galati. Nu exista indoiala ca Legea 187/2023 este aplicabila si Damen este lipsit de controlul operational si managerial,…

- Damen va ramane in Romania și iși va continua activitatea la Galați, a informat vineri compania, precizand ca a incetat contractul de asociere cu statul roman legat de șantierul din Mangalia.

- Peste 400 de km de cai ferate vor fi reabilitate de I.S „Calea Ferata din Moldova” (CFM) in parteneriat cu specialiștii ucraineni de la „Ukrzaliznytsia”. Un Memorandum in acest sens a fost semnat pe 31 mai curent la Vinnița de catre directorul CFM, Oleg Tofilat, și reprezentanții „Ukrzaliznytsia”, transmite…

- Comisia Europeana a prezentat, marti, un nou raport privind situatia Spatiului Schengen, in care isi exprima inca o data sprijinul pentru aderarea Bulgariei si Romaniei pana la sfarsitul anului. Comisia solicita din nou Consiliului UE sa permita ambelor tari sa fie admise pe deplin in Schengen.In…