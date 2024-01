Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ce implica o finanțare neta de 2,7 miliarde euro, a fost trimisa, vineri la Bruxelles de catre Guvern. Peste 1,85 miliarde de euro din aceasta sima reprezinta granturi, iar 811 milioane vor proveni din imprumuturi, se…

- ”Peste 6,5 miliarde de euro rambursari de fonduri europene a primit Romania in ultimele sase luni, bani aferenti atat programelor structurale cat si PNRR. Astazi depunem Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul Uniunii Europene,…

- „Din perspectiva absorbtiei de fonduri europene, am facut si o serie de informari la nivelul Guvernului. La acest moment, Romania are rambursate 85% din fondurile alocate. La momentul cand discutam, la Comisia Europeana sunt spre decontare 2 miliarde euro, ce ar insemna echivalentul a 92% absorbtie,…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca prin „atacul ipocrit” la Curtea Constitutionala (CCR) a proiectului de lege privind masurile fiscal-bugetare asumat de Guvern in Parlament, statul a pierdut sume in jur de 1 miliard de lei, bani din „reorganizare si din combaterea evaziunii”.…

- Adrian Caciu a explicat sambata ca reforma pensiilor speciale urmeaza sa fie facuta. ”Reforma pensiilor speciale se va face, la finalul acestei luni am impresia ca intra in Parlamnet ultimele amendamente, in acord cu decizia CCR, deci nu vom pierde, o sa vedeti”, a declarta Caciu, sambata, la intrarea…