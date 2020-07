Ministrul Oros: Trebuie să dezvoltăm o piaţă publică locală puternică, pentru a sprijini fermierii Ministrul Agriculturii Adrian Oros a declarat, miercuri, la Timisoara, ca pentru a-i ajuta pe fermierii romani trebuie creata si o piata publica locala puternica, fiind deja demarate modificari in ceea ce priveste achizitiile publice locale, astfel incat edilii sa aiba posibilitatea de a achizitiona produse agroalimentare locale pentru tot necesarul din localitatile lor. "Trebuie sa-i sprijinim pe fermierii romani sa-si vanda produsele si de aceea trebuie sa dezvoltam o piata publica locala puternica. Am inceput modificari in ceea ce priveste achizitiile publice locale, trebuie ca edilii sa aiba… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

