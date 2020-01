Ministrul Nicolae Ciucă îi LINIȘTEȘTE pe români: 'Scutul de la Deveselu poate asigura apărarea' Ministrul Nicolae Ciuca a declarat ca se pare ca pentru situația din Iran se va gasi o soluție diplomatica, iar populația nu trebuie sa fie alarmata pentru atacul de marți noapte deoarece este o reacție la un anumit context. Amenințare exista, insa Scutul de la Deveselu poate asigura apararea, anunța MEDIAFAX. „Relevanța acestei facilitați (Scutul de la baza Deveselu, n.r.) iata ca este cat se poate de evident. Decizia care s-a luat in urma cu mai mulți ani astazi produce efecte și ne da incredere sa participarea Romaniei la dezvoltarea acestei componente a sistemului este importanta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Nicolae Ciuca ii liniștește pe romani privind situația din Iran. Ministrul Apararii a declarat ca populația nu trebuie sa fie alarmata pentru atacul de marți noapte deoarece este o reacție la un anumit context. Amenințare exista, insa Scutul de la Deveselu poate asigura apararea, potrivit...

- Ministrul Nicolae Ciuca a declarat ca se pare ca pentru situația din Iran se va gasi o soluție diplomatica, iar populația nu trebuie sa fie alarmata pentru ca Scutul de la Deveselu poate asigura apararea.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ieri, potrivit Agerpres, ca acorda foarte multa atentie situatiei din Irak si ca se afla in contact permanent cu ministrul roman de Externe si cu cel al Apararii pe acest subiect. Aflat la Munchen, Iohannis a opinat ca solutia pentru criza din zona este o abordare…

- "Parteneriatul Strategic cu Statele Unite este solid și funcționeaza foarte bine, iar scutul de la Deveselu este o parte a sistemului defensiv NATO și este foarte bine ca funcționeaza optimal. Aici nu vad niciun fel de probleme, insa trebuie sa fim realiști. Situația din Irak ne privește, fiindca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a discutat pentru prima oara, in timpul unei conferințe de prese susținute in Bavaria, despre criza din Iran, afirmand ca "situația ne privește, fiindca noi avem foarte mulți cetațeni romani care traiesc și muncesc in zona Orientului Mijlociu".Klaus Iohannis a…

- "Nu vad un risc de declansare al celui de-al treilea razboi mondial. Marele pierzator va fi Iranul. Slava domnului avem cu ce ne apara. Avem cu ce ne apara de Iran. Cred in lovituri punctuale care vor fi date de ambele parți. Iranul va lovi intr-un aliat al SUA pentru a demonstra ca poate. Romania…

- In momentul de fata a devenit mai actual ca oricand scutul, ca o nevoie de securitate, nu doar pentru Romania, ci pentru toata regiunea pe care scutul o protejeaza. Sa speram ca in curand va fi gata si investitia din Polonia, ceea ce va genera securitate in aproape toate tarile Uniunii Europene", a…

- Fostul președinte Traian Basescu a explicat ca țara noastra este in cea mai buna situație de securitate din istorie. In opinia sa, acest lucru se datoreaza in primul rand faptului ca suntem protejați iar SUA va ”apara cu dinții” scutul de la Deveselu. Fostul președinte Traian Basescu a aratat…