Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Cancelariei prim-ministrului a vorbit in exclusivitate la Realitatea PLUS The post Ionel Danca, in exclusivitate la Realitatea PLUS despre creșterea alocațiilor, relansarea economica și despre noi masuri de combatere a coronavirusului appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ionel…

- Ministrul Muncii a facut noi dezvaluiri despre pensiile romanilor. Violeta Alexandru spune ca susține creșterea punctului de pensie, iar acest amendament este in analiza, pe masa echipei guvernamentale. "Susținem creșterea punctului de pensii si reclacularea. Suntem in analiza sa vedem ce…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a vorbit sambata despre cresterea pensiilor si a alocatiilor, sustinand ca aceasta nu este o optiune, ci o necesitate,si ca, din pacate, PSD trimite zilnic proiecte care adauga cheltuieli, fara a avea insa o acoperire bugetara.

- Procentul de marire va fi anunțat abia dupa ce Ministerul Finanțelor va incheia bilanțul cheltuielilor The post Ministrul Muncii: Pensiile VOR CREȘTE. Daca PSD voia, cu adevarat, sa mareasca pensiile cu 40%, o facea imediat! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ministrul Muncii:…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca anunțul triumfalist facut de președintele Klaus Iohannis, in urma negocierilor de la Bruxelles, arata ca Executivul ar avea bani pentru creșterea pensiilor și dublarea alocațiilor. Ludovic Orban, dupa anuntul lui Iohannis: Romania…

- Referitor la alocatiile pentru copii, acestea ar trebui dublate de la 1 august, in urma hotararii Curtii Constitutionale care a respins sesizarea Guvernului privind legea care anula decizia de amanare a majorarii. Astfel, potrivit legii promulgate de presedintele Klaus Iohannis pe 14 ianuarie, alocatiile…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, in premiera, ca va crește alocațiile, dar nu și pensiile, cu procentele din legea pensiilor! Orban a precizat ca daca ar crește cu 40% punctul de pensie, așa cum scrie in lege, Romania ar putea fi in situația de a nu le mai plati. ”Daca aș face asta, nu aș avea…

- Creșterea pensiilor cu 40% și dublarea alocațiilor pentru copii nu vor fi posibile in acest an, in contextul crizei COVID. Guvernul analizeaza totuși doua scenarii pentru a face majorari, dar cu procente mult mai mici. Totul depinde de evolutia bugetului in a doua jumatate a anului. Potrivit analizelor…