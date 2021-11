Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta de viata sanatoasa este in jur de 60 de ani, iar Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca, a declarat, astazi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai, la preluarea…

- Guvernul va da aviz pozitiv proiectului elaborat de PAS privind modificarea varstei de pensionare. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale spune ca proiectul PAS, prin care este modificata vechea lege PSRM-SOR de revenire la varsta standard de pensionare, vine sa restabileasca un echilibru in sistemul…

- PNL și USR au ascuns, pana acum, de romani ce s-au angajat prin PNRR in fața Comisiei Europene. Dacian Cioloș s-a dat de gol și a confirmat cel mai negru scenariu. Intrebat ce prevede PNRR pentru pensii, Ciolos a explicat ca apare posibilitatea de a creste varsta de pensionare. ”Pentru pensii,…

- Guvernul ar putea taia scutirea de impozit pentru angajații din IT și construcții: 13% din forța de munca din Romania lucreaza in cele doua domenii Guvernul ar putea taia scutirea de impozit pentru angajații din IT și construcții: 13% din forța de munca din Romania lucreaza in cele doua domenii Angajații…

- "In acest moment, in Romania sunt 480.000 de locuri de munca disponibile si 200.000 de cereri de locuri de munca inregistrate, ceea ce arata, pe de o parte, ca forta de munca disponibila nu este suficient calificata pentru joburile disponibile si, pe de alta parte, ca nivelul salarizarii in Romania…

