- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca bugetarii care incaseaza si pensie trebuie sa-si exprime optiunea in 30 de zile de la publicarea legii care va interzice cumululul pensiei cu salariul la stat.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a prezentat, intr-o conferința de presa, masurile privind continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare.

