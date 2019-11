Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la infrastructura existenta la nivelul ministerului, facand referire la softurile care gestioneaza sistemele de calcul pentru pensii si salarii, unde exista nenumarate probleme. "Tot ce inseamna…

- Prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 1263/2019, a fost aprobata Metodologia de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari…

- Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, anunta o reducere a structurii ministerului dar si verificari serioase cu privire la situatia bugetului de pensii in conditiile in care, potrivit acesteia, PSD a lasat un deficit ingrijorator la acest buget. Violeta Alexandru a declarat marti dimineata, la…

- Tanara aradeanca Ioana Ciupe Gudiu a fost numita, pe 17 septembrie, in functia de secretar de stat in Ministrul Muncii si Justitiei Sociale. Decizia de numire a tinerei in functie a fost semnata de prim-ministrul Viorica Dancila, fiind contrasemnata de catre secretarul general al Guvernului, Toni…

- Un sistem centralizat IT pentru adopții se afla in dezbaterea Guvernului la ședința de marți. Un proiect de hotarare vizeaza achiziționarea sistemului național care ar urma sa fie folosit de Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Costurile sunt estimate la aproape 10…

- Premierul Viorica Dancila a eliberat din functie mai multi secretari de stat, precum si pe secretarul general adjunct al Guvernului Ioana-Andreea Lambru. Astfel, potrivit deciziilor publicate in Monitorul Oficial, Maria Magdalena Grigore a fost eliberata din functia de secretar de stat la Ministerul…

- In doua-trei saptamani vom incepe eliberarea voucherelor pentru achizitionarea de tehnologie asistiva de catre persoanele cu dizabilitati, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ministrul Muncii, Marius Budai. "Casa Nationala de Sanatate deconteaza anumite lucruri care ajuta persoanele cu dizabilitati…

- Guvernul a aprobat cheltuielile necesare pentru implementarea Sistemului National de Management privind Dizabilitatea (SNMD) – o platforma nationala centralizata pentru colectarea, stocarea si distribuirea catre autoritatile publice centrale si locale, beneficiari individuali si parteneri institutionali…