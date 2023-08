Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mircea Fechet a participat joi la o masa rotunda privind instrumentarea finantarilor din fonduri PNRR pentru Centrele de Colectare cu Aport Voluntar (CAV) destinate marilor aglomerari urbane, el afirmand ca avem cifre rusinoase la capitolele colectare separata, tratare, depozitare, compostare…

- CARAS-SEVERIN – In timp ce unele deseuri sunt gestionate eficient, altele raman pe stoc desi ar trebui valorificate! In primul semestru al acestui an, operatorii economici din judet au colectat 23.181 tone de deseuri municipale, din care au eliminat 19.691 tone si au valorificat 3.490 tone, potrivit…

- Comunicat de presa: RER Vest, ADI Salubris Alba și primariile vor verifica, in teren, respectarea regulilor de colectare separata Dupa introducerea colectarii deșeurilor reciclabile din saci galbeni in mai multe localitați din mediu rural, in zonele de operare RER Vest – RETIM, asocierea, administrațiile…

- Articolul RER SUD anunța inceperea noului contract de delegare a gestiunii activitații de colectare separata a deșeurilor menajere se poate citi integral pe Stiri de Buzau . RER SUD anunța inceperea noului contract de delegare a gestiunii activitații de colectare separata a deșeurilor menajere și similare,…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Romania risca amenzi de zeci de milioane de euro din cauza depozitelor de deseuri neecologizate, a anunțat ministrul Mediului, Mircea Fechet. Romania, condamnata de Curtea Europeana de Justiție din cauza depozitelor de gunoi ”Din nefericire, statul roman a mostenit de la perioada…

- O decizie a Curții Europene de Justiție ar putea arunca in aer dosarele care s-au prescris ca urmare a deciziilor Curții Constituționale. Mii de decizii de incetare a proceselor penale ca urmare a intervenției prescriptiei date de instanțele din Romania dupa hotararea CCR din 26 mai 2022 contravin dreptului…

- Dupa ce a retras licența de funcționare a Euroins, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a formulat cererea de faliment pe 20 aprilie. Zi importanta pentru zeci de mii de pagubiți și peste 2 milioane deținatori de polițe RCA Euroins.Tribunalul București a amanat luare unei decizii in privința…