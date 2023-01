Ministrul de Interne, Lucian Bode, cheama in judecata Comisia de etica a Universitații Babeș Bolyai din Cluj Napoca, pentru a-și dovedi nevinovația in ceea ce privește originalitatea tezei sale de doctorat. Intr-o analiza comunicata pe 28 octombrie 2022, reprezentanții mediului universitar concluzionau ca mai puțin de 3% din lucrarea lui Bode a fost plagiata. „Cu privire la aspectele privind standardele de ETICA in teza de doctorat cu titlul: “Securitatea energetica și managementul resurselor la inceputul secolului XXI. Romania in context european actual”, susținuta de dl. Lucian‐Nicolae BODE…