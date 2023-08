Ministrul Justiției și controlul Inspecției Judiciare Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat, vineri, ca i-a trimis procurorului general, Alex Florența, o indrumare referitoare la intensificarea activitații Ministerului Public in combaterea drogurilor. Acțiunea minitrului Gorghiu a venit in contextul in care Inspecția Juridica a pornit un control național ce are in vedere situația dosarelor penale care vizeaza infracțiuni cu droguri. „Date recente de la DIICOT confirma ca lupta impotriva fenomenului drogurilor necesita efort comun. Ieri: sapte persoane au fost retinute in Constanta pentru trafic de droguri, trafic de persoane, spalare de bani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, vineri, ca i-a trimis o indrumare procurorului general, Alex Florenta, privind intensificarea activitatii Ministerului Public in ceea ce priveste combaterea drogurilor.Demersul ministrului Justiției vine in contextul in care Inspecția Judiciara a demarat…

- Vlad Pascu, individul acuzat de comiterea dublei crime de la 2 Mai in timp ce se afla sub influența substanțelor narcotice, a fost supus unei investigații in anul 2022 in legatura cu posesia de substanțe interzise. Cu toate acestea, procurorii din cadrul DIICOT au abandonat ulterior dosarul, intrucat…

- Alina Gorghiu, ministrul Justitiei, a declarat joi ca nu si-ar fi dorit sa fie martora la validarea „oricarei forme de represiune si de tortura”, dupa ce Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție i-au achitat pe foștii securiști acuzați de moartea disidentului Gheorghe Ursu. Parchetul General…

- Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florenta, a primit joi, la sediul institutiei, vizita Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, cei doi discutand despre problemele actuale cu care se confrunta sistemul judiciar si masurile…

- Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florenta, critica, in mesajul de Ziua Justitiei, modificarile vizand pensiile magistratilor, despre care afirma ca au fost facute ,,prin simularea unui dialog, cu ignorarea principiilor cooperarii loiale si respectului…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florenta, sustine ca modificarile legislative referitoare la pensiile de serviciu ale magistratilor s-au facut prin „simularea unui dialog, cu ignorarea principiilor cooperarii loiale si respectului reciproc pe care…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florenta, sustine ca modificarile legislative referitoare la pensiile de serviciu ale magistratilor s-au facut prin “simularea unui dialog, cu ignorarea principiilor cooperarii loiale si respectului reciproc pe care…

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, proiectul de lege privind pensiile speciale, actul normativ urmand sa se intoarca la Senat pe motiv ca au fost aprobate mai multe amendamente care „genereaza deosebiri majore de continut juridic” fata de forma adoptata anterior de Senat. S-au inregistrat 196 voturi…